Borsa Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 düşüşle 12.929,33 puandan başladı.Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,38 puan ve yüzde 0,49 azalışla 12.929,33 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,40 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor. Yurt içi piyasalar da küresel taraftaki gelişmelerin etkisiyle haftaya negatif başladı.Yurt içinde ise Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ile ilgili bir karar almadı.Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.