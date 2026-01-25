Sıcak Su Torbasına Dikkat! Hastaneye Kaldırıldı...

Soğuk kış günlerinde birçok vatandaşın ısınmak için kullandığı sıcak su torbaları, çeşitli nedenlerle kimi zaman kişilerde yanıklar meydana getirebiliyor.İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın'ın da 24 Aralık günü pijamasının içerisinden platin bulunan ağrıyan bacağına koyduğu sıcak su torbası patladı.Vücudunda hissettiği sıcaklıkla yerinden fırladığını söyleyen Aydın, hemen hastaneye koştu.Hastaneye giden Aydın'ın el, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu tespit edildi ve hemen tedaviye başlandı.Vücudunun yaklaşık yüzde 30'unun yandığı belirlenen Aydın, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken yaşadıklarını anlattı.Kontrolleri süren Aydın, şöyle konuştu:Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım.Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar.