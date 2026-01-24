Tel Aviv'de Alarm Zilleri! Netanyahu’nun Diplomatik Yenilgisi

İsrail merkezli savunma ve güvenlik forumuna göre, Gazze'de "ertesi gün" tartışmalarının başlaması, asıl mücadelenin henüz başlamadığını ortaya koyarken, siyasi çözüm olarak sunulan sürecin güvenlik mimarisi açısından ciddi riskler barındırdığı değerlendirildi. Forum analizinde, Türkiye ve Katar'ın sürece dahil edilmesinin tarafsız bir adım olmadığı, aksine siyasi süreçte Türkiye'nin rol alması, İsrail açısından doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi. Haberde, Türkiye'nin sürece dahil edilmesinin Hamas'ın farklı bir siyasi zemin altında varlığını sürdürmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi. Değerlendirmede, bu durumun Gazze'nin geleceği için barış değil, İsrail'in güvenlik mimarisi açısından yapısal bir risk ürettiği belirtildi.

Habere göre, Gazze'nin 'ertesi günü' için şekillendirilen siyasi süreçte Türkiye'nin rol üstlenmesi, İsrail açısından doğrudan ve yapısal bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.Analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın ikinci aşaması, Hamas'ı iktidardan koparmayı, örgütsel yapısını dağıtmayı ve Gazze için alternatif bir sivil gelecek inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak Türkiye ve Katar'ın 'barış konseyi'ne dahil edilmesiyle bu sürecin stratejik bir hataya dönüştüğü belirtildi. Forum analizinde, bu adımın Hamas'ın sahadaki fiili varlığını koruyan, süreci içi boş bir yapıya dönüştüren bir kombinasyon yarattığı ifade edildi.İsrail merkezli İsrail Savunma ve Güvenlik Forumuna göre, Katar ve Türkiye'nin tarafsız aktörler olmadığı iddia edildi. Katar'ın uzun yıllardır Hamas'ın en önemli finansman kanallarından biri olduğu, Türkiye'nin ise ideolojik ve siyasi düzlemde Hamas çizgisine yakın bir politika izlediği, bölgedeki ülkelerin hamisi rolünü devraldığı ifade edilerek, bu durumun İsrail'in bölgedeki güvenliği üzerinde ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.Haberde, mevcut yapının korunması durumunda Trump planının stratejik bir başarısızlığa dönüşme riski taşıdığına vurgu yapıldı. Haberde İsrail'in güvenlik gerçekliğini kökten değiştirmek için en değerli bedelleri ödediği; ancak Trump'ın dayatmalarına boyun eğilmesi durumunda elde edilen kazanımları geçersiz kalacağı, aynı zamanda Türkiye'nin savaşın son perdesini yazmasına ve bölgenin kaderini belirlemesine izin vereceği endişesi dile getirildi.Analizde Netanyahu yönetiminin Barış Kurulu sürecinde başarısız olduğu, masadan istediği payı alamadığı, aksine İsrail'in katı kırmızı çizgisine rağmen Türkiye'nin Barış Kurulu'na çağrılması İsrail'in Türkiye karşısında büyük bir diplomatik yenilgisi olarak yorumlandı.