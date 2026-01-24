Mersin’de Şiddetli Yağış ve Fırtına Alarmı! Gezi Teknesini Batırdı

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına, balıkçı barınağında bağlı olan bir gezi teknesinin batmasına neden oldu.

Silifke ilçesinde dün gece şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Gece yarısı etkisini artıran şiddetli fırtına nedeniyle limanda bağlı bulunan, 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki Göktuğ isimli gezi teknesi su alarak battı.Gece saat 03.:00 sıralarına kadar teknenin normal durduğunu belirten balıkçı Murat Söylemez, 'Gece 03.30'dan sonra fırtınamı geldi belli değil. Geldiğimizde gezi teknesinin battığını gördük. Teknenin nasıl böyle olduğunu bilemiyoruz' dedi.