İzmir'de Dekor Faciası! Savcı Kararı Verdi...

25 Mayıs 2025'te İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, bir anaokulu tarafından velilere yönelik düzenlenen kahvaltı programına katılan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde görevli pratisyen hekim Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere bahçe kapısına yöneldi.Bu sırada düğün salonunun bahçe girişinde bulunan dekoratif kemerin aniden devrilmesi sonucu Baltacı çifti ağır yaralandı. Yanlarında bulunan kızları ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Fatih Baltacı ile daha sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden çift, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık işletmeci İsmet Ceylan, tutuksuz sanık G.C. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dekoratif kemerin devrilmesinde kusurlu bulunduğu gerekçesiyle işletmeci İsmet Ceylan'ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık G.C. hakkında ise beraat istedi.Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Ceylan, yaşanan facia nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum.” dedi.Taraf avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.