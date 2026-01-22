Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere İstihdam Mesajı! 'Önümüze Çıkarılan Engelleri Birer Birer Aştık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.Buradaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurulun iş dünyası ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında müteşebbislerin ve çalışanların rolüne dikkat çeken Erdoğan, 'Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse yurt dışında faaliyetlerini sürdüren iş insanlarımıza, müteşebbislerimize, yatırımcılarımıza ve tüm emekçi kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.' ifadelerini kullandı.Türkiye ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasına katkı sunan; üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın artırılmasında emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti;TÜGİK Genel Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca başarıyla sürdüren Erkan Güral kardeşime, yönetim kurulu üyelerine, kuruluşumuzun tüm mensuplarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Erkan Güral kardeşim ve ekibi, bugüne kadar hayata geçirdikleri proje ve çalışmalarla TÜGİK çatısı altında ekonomimize çok kıymetli katkılar yaptılar. Bunun için kendilerine ayrıca tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. Genel kurul neticesinde teşekkül edecek yeni yönetime de çalışmalarında şimdiden muvaffakiyetler diliyorum.Ülkemizin en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonumuzun bünyesindeki 6 federasyon, 60 dernek, 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden 10 bine yakın üyesiyle; üretim ve ihracat odaklı yeni iş birlikleriyle, ekonomi ve iş dünyamıza daha nice hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Son olarak, kuruluşundan itibaren burada vazife üstlenmiş, çalışmalarıyla bu organizasyona değer katmış ancak bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.Şunun altını özellikle çizmek istiyorum: TÜGİK, kuruluş misyonuna uygun şekilde istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi gençlerimizin dinamizmi ve heyecanıyla bir araya getiriyor. Bu ülkenin gençlerine rehberlik ettiğiniz, bilgi ve deneyimlerinizle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizdiğiniz için sizleri kutluyorum.Büyük, güçlü, müreffeh, muzaffer ve muteber bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye inşallah devam edeceğiz.Üstat Necip Fazıl'ın 1940'lı yıllarda kaleme aldığı bir yazısında hayal ettiği gelecek nizamından bahsetmek istiyorum. Üstat, o dönemde bir toplu iğne dahi yapmaktan aciz bırakılan bu milletin; kendi radyosunu, otomobilini, traktörünü ve dikiş makinesini üreteceği bir Türkiye hayali kuruyordu. Sadece sanat erbabımız değil, siyasetçilerimiz ve yöneticilerimiz de kendi göbeğini kendi kesen, sanayide ve savunmada güçlü bir Türkiye'nin özlemini çekiyordu. Hamdolsun, tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda milletimizin desteği ve iş dünyamızın gayretleriyle Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık. Cam tavanları kırdık, önümüze çıkarılan engelleri birer birer aştık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar her alanda Türkiye'ye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz demeden çalıştık.Artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Birilerinin 'fabrikası yok' dediği milli elektrikli aracımız Togg, bugün sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın yollarını da süslüyor. Mühendislik harikası savunma sanayi ürünlerimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız, uçaklarımız ve deniz platformlarımız dünyanın dört bir yanından büyük rağbet görüyor. İş insanlarımız ve yatırımcılarımız, ticaret diplomasimizin gelişmesinde kritik roller üstleniyor. Üstadın 80 yıl önce dile getirdiği o büyük hayallerin bile ötesine geçmiş durumdayız.Biz burada asla hamaset yapmıyoruz; hayal satmıyor, rakamlarla konuşuyoruz. 23 yıllık iktidarlarımız boyunca hep eser ve hizmet siyaseti yürüttük. Türkiye'nin nereden nereye geldiği somut başarılarla ortadadır. Tüm karalama kampanyalarına rağmen ekonomimiz, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyümüştür. Bu büyüme oranıyla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olmayı başarmıştır. Ekonomimizi 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkararak yeni bir rekora imza attık. 2025 yılı toplamında 273,4 milyar dolarlık mal ihracatı ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. Toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırarak Türkiye'nin küresel konumunu her geçen gün daha da perçinledik. Yatırım, istihdam ve üretimle büyümeye devam edeceğiz.