  • USD: 43,19 - 43,27
  • EURO: 50,22 - 50,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yoğun kar alarmı! Kara yolu trafiğe kapatıldı

Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ekleme: 19.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Yoğun kar alarmı! Kara yolu trafiğe kapatıldı
Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “Kayseri-Malatya kara yolu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Yoğun kar alarmı! Kara yolu trafiğe kapatıldı