Yoğun kar alarmı! Kara yolu trafiğe kapatıldı

Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “Kayseri-Malatya kara yolu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.Ekiplerin, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.