Türkiye'de Elektrikli Araçlar Rekora Koşuyor!

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından paylaşılan en son verilere göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 373.733 adede ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu rakam, ülkedeki elektrifikasyon sürecinin ne denli hızlı ilerlediğini ve tüketicilerin çevre dostu teknolojilere olan ilgisinin arttığını net bir şekilde ortaya koyuyor.EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı son rapor, sadece trafikteki elektrikli araç sayısındaki artışı değil, aynı zamanda bu araçların en temel ihtiyacı olan şarj altyapısındaki gelişimi de gözler önüne seriyor. Rapora göre, Türkiye genelindeki toplam şarj noktası sayısı 38.808‘e yükseldi. Bu durum, elektrikli araç sahiplerinin seyahat özgürlüğünü artırırken, potansiyel alıcıların menzil endişesini de gidermeye yardımcı oluyor.Şarj altyapısının detaylarına bakıldığında, bu noktaların 22.095 tanesinin Alternatif Akım (AC) tipi, 16.713 tanesinin ise Doğru Akım (DC) tipi olduğu görülüyor. AC şarj üniteleri genellikle evlerde, iş yerlerinde ve AVM'lerde daha uzun süreli park durumlarında kullanılırken, DC hızlı şarj istasyonları ise özellikle şehirlerarası yollarda kısa sürede yüksek doluluk oranlarına ulaşmayı sağlayarak uzun yolculukları mümkün kılıyor. DC istasyon sayısındaki artış, altyapının ne kadar olgunlaştığının önemli bir göstergesidir.Bununla birlikte, şarj soketi pazarındaki rekabet de dikkat çekici. EPDK verilerine göre, soket sayısında liderlik koltuğunda halen ZES (Zorlu Energy Solutions) oturuyor. Türkiye'nin ilk ve en yaygın şarj ağı operatörlerinden biri olan ZES, pazardaki öncü konumunu koruyor. İkinci sırada ise Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'un kendi markası olan Trugo yer alıyor. Togg'un kendi şarj ağını kurması, markanın ekosistemini güçlendiren stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor. Podyumun üçüncü basamağında ise sektörün bir diğer önemli oyuncusu olan Eşarj şirketi bulunuyor. Bu üç büyük oyuncunun yatırımları, Türkiye'deki şarj ağının hızla genişlemesini sağlıyor.Türkiye'deki elektrikli araç pazarının son birkaç yıldaki büyüme ivmesi, adeta bir devrimin habercisi niteliğinde. Rakamlar, bu dönüşümün ne kadar keskin olduğunu açıkça gösteriyor. EPDK'nın paylaştığı geçmiş yıllara ait veriler incelendiğinde, pazarın katlanarak büyüdüğü görülmektedir:2022 Yılı: Türkiye yollarında 14.896 adet elektrikli otomobil bulunuyordu.2023 Yılı: Bu sayı, bir önceki yıla göre %440'tan fazla bir artışla 80.826'ya ulaştı.2024 Yılı: Yıl içinde satılan 185.513 adet yeni araçla birlikte pazar, büyümesini sürdürdü.Sadece bir önceki ay olan Kasım ayında 351.836 olarak açıklanan toplam araç sayısının, bir ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 22.000 adet artarak 373.733'e çıkması, aylık bazda bile ne kadar güçlü bir talep olduğunu kanıtlıyor. Bu hızlı artışın arkasında yatan pek çok neden bulunmaktadır. Başta Togg gibi yerli ve iddialı modellerin pazara girmesi, global markaların Türkiye'ye getirdiği yeni ve çeşitli elektrikli modeller, artan çevre bilinci ve fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketicileri elektrikli araçlara yönlendiren başlıca faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, hükümetin sağladığı vergi avantajları ve teşvikler de bu geçişi hızlandıran önemli etkenlerden biridir.Sonuç olarak, Türkiye'nin elektrikli araç pazarı, hem araç sayısı hem de şarj altyapısı bakımından olgunlaşma evresine girmiş durumda. Paylaşılan son veriler, bu sürecin önümüzdeki dönemde daha da hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor. Bu durum, Türkiye'nin sadece bir otomotiv üretim üssü olmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni nesil teknolojilerin hızla benimsendiği dinamik bir pazar olduğunu da gösteriyor.