Bakan Bayraktar açıkladı: 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde gören Bayraktar, birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı. Bayraktar, Rusya'daki özel eğitimin ardından Akkuyu'da işe başlayan Türk mühendislerle kontrol odasında bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile de bir araya geldi ve projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bakan Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemelerde bulunduk. Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile birlikte inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik.Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık. Türkiye olarak hedefimiz sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek. Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil; teknolojik hamlenin, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız."