Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram altının yeni fiyatı

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Dün fırlayan altın fiyatları bugün günü düşüşle açtı.

Ekleme: 17.01.2026 - 09:16 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram altının yeni fiyatıDün 6500 TL'ye göz kırpan altın fiyatları bugün ivmesini düşürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.374 TL
Gram Altın Satış: 6.375 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.587 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.701 TL

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 21.174,00₺
Yarım Altın Satış: 21.403,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 41.707,26₺
Tam Altın Satış: 42.527,46₺

ATA ALTIN

Ata Altın Alış: 43.010,61₺
Ata Altın Satış: 44.092,89₺