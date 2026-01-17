Altın fiyatlarında düşüş! İşte gram altının yeni fiyatı
Altın piyasasındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Dün fırlayan altın fiyatları bugün günü düşüşle açtı.
Dün 6500 TL'ye göz kırpan altın fiyatları bugün ivmesini düşürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.374 TL
Gram Altın Satış: 6.375 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.587 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.701 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.174,00₺
Yarım Altın Satış: 21.403,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 41.707,26₺
Tam Altın Satış: 42.527,46₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 43.010,61₺
Ata Altın Satış: 44.092,89₺
