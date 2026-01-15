  • USD: 43,11 - 43,19
İstanbul Esenyurt’ta bir servis sürücüsü, trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı. Yaşananlar kameraya yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 15.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Trafik magandası dehşet saçtı! Kafa atarak taksinin camını kırdı!Esenyurt'ta N.D. isimli servis sürücüsü, trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından sürücü N.D, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.



EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Sürücüye karayolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 2 bin 492 TL para cezası kesildi. Sürücü N.D., daha sonra hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.