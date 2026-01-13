Vatandaşlık maaşı için takvim netleşiyor! Uygulama ne zaman başlayacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları yeni sistemin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında da ele alınıyor. Yeni sistemde sosyal yardımlar ele alınıp yeni bir model ortaya çıkartılacak. Mevcut sosyal yardımların yanısıra yoksul ailelere gelir desteği sağlanacak.Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekliyor. Teklifte sisteme ilişkin detaylar netleşmiş olacak.Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı bir açıklamada yeni sistem için 'Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız' demişti.