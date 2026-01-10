Hakkari-Van yolunda iki çığ düştü: 5 araç kurtarıldı

Hakkari-Van karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çanaklı köyü yakınlarında peş peşe düşen iki çığın arasında kalan, içerisinde ailelerin de bulunduğu 5 araç, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yolda kalan Adıyaman ailesi, 'Yoğun kar yağışı ve sis vardı. Çığların sesini duyunca beklemeye geçtik. Kısa süre içinde aracımızın her iki tarafına da çığ düştü. Karayolları ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarıldık ve şehre ulaştık. Ancak Hakkari girişindeki Sersola mevkiinde gizli buzlanma var. Sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor, mümkünse hiç yola çıkılmamalı' dedi.YETKİLİLERDEN UYARIYetkililer, bölgede çığ ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.