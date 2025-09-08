Saldırgan Hakkında Ne Biliyoruz ?

Saldırının faili, 16 yaşında bir lise 3. sınıf öğrencisi. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın verdiği bilgilere göre, saldırganın herhangi bir suç kaydı bulunmuyor. Olay anında yaralı olarak ele geçirilen genç, saldırıyı gerçekleştirdiği karakolun bulunduğu sokakta ikamet ediyor.Saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin, saldırganın babası tarafından yaklaşık 10 yıl önce yasal yollarla satın alındığı tespit edildi. Saldırganın sırt çantasında çıkan çok sayıda mühimmat ve iki adet ses bombası, saldırının planlı olduğunu ortaya koydu.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan ilk olarak karakola ateş açtı, ardından çevredeki binalara yöneldi. Saldırganın apartmanı karakolun hemen karşısında bulunuyor. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği sırada üzerinde ciddi mühimmat olduğu belirtildi.Bazı görgü tanıkları ve mahalle sakinlerinin aktardığına göre, saldırganın yoğun şekilde dijital oyun oynadığı, internet ve oyun bağımlısı olduğu iddia edildi. Saldırı anında babasının evde olduğu, ancak olaylardan habersiz olduğu, çevredekiler tarafından uyandırıldığı ve oğlunun polis aracında olduğunu görünce fenalık geçirdiği bildirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini ifade etti.Yetkililer, saldırganın olası bağlantılarını ve eylemin ardındaki motivasyonları çok yönlü olarak araştırmaya devam ediyor.