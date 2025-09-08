Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor, ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'nin 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Akdeniz'de şiddetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yağışlı bölgede 3-5 derece arası azalacak diğer bölgelerde termometreler 35 dereceyi geçmeyecek. Yağışlı bölgelerde ani su baskınlarına dikkat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre dört bölgede kuvvetli yağış etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında)bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.