Gazze Yerle Bir Oldu! Robot Araç Kullanıyorlar...

Barbar İsrail ordusu, saldırılarla harabeye çevirdiği ve yeni işgal planı kapsamında hedef aldığı Gazze kentinde ayakta kalan binaları da tuzaklı 'robot' araçlarıyla yıkarak kenti toza çeviriyor.Önceki gün Gazze'de yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binaya saldırı düzenleyerek yerle bir eden İsrail ordusu dün de çok katlı binayı hedef aldı.Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 13 Ağustos'ta başlatılan Gazze'yi işgal saldırıları kapsamında 100'den fazla patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi.Robot adı verilen bu araçlar genellikle gece saatlerinde insansız şekilde mahallelere sürülüyor ve uzaktan patlatılıyor.Güvenlik kaynakları, 'Her patlama 300 metre çapında yıkıcı bir etkiye yol açıyor, bitişik binalar zincirleme şekilde çöküyor' bilgisini verdi.İsviçre merkezli Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusu her gün yaklaşık 300 evi bu yöntemle yıktığını her bir aracın tek seferde 20 evi yok edecek güçte olduğunu ve patlamaların 40 kilometreye kadar duyulduğunu bilgisini verdi.Gazze'deki binaları hedef almayı sürdüreceklerini belirten İsrail ordusu, Filistinlilerden güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.Tehditlerin ardından Filistinliler hayatta kalma amacıyla yeniden yollara düştü. Muhammed ed-Davudi, 'Gazze kenti sakinlerinin ölümden veya yerinden edilmekten başka çaresi yok. İsrail ordusu kimseye acımıyor' dedi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 64 bin 368'e yükseldi.Öte yandan, İsrail'in ablukası ve 700 gündür sürdürdüğü saldırılar nedeniyle enkaz altında kalanlar dahil 73 bin 731 Filistinlinin hayatını kaybetti.