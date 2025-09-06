  • USD: 41,10 - 41,17
Nevşehir'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Çardak köyü Kalacık mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Ekleme: 6.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 6.09.2025 - 13:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Nevşehir'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varNevşehir'in Çardak köyü Kalacık mevkiinde 26 yaşındaki İslim İ. yönetimindeki otomobil ile 28 yaşındaki Necip M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.