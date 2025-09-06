Köpek balığı dehşeti! Sörfçü hayatını kaybetti

Olay, 6 Eylül sabahı saat 09:30 civarında meydana geldi. 57 yaşındaki sörfçü, arkadaşlarıyla birlikte sörf yaparken yaklaşık 100 metre açıkta köpek balığı saldırısına uğradı. Yetkililere göre, kurban “birkaç uzvunu kaybetti” ve 'katastrofik' yaralanmalar sonucu hayatını kaybetti. Cesedi su yüzeyinde bulundu ve kurtarma ekipleri müdahale etti ancak başarılı olunamadı. Surfboard'un da ortadan ikiye ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.Yeni Güney Galler Emniyeti, olay sonrası bölgedeki plajları en az 24 saatliğine kapattı ve çevre uzmanları ile iş birliği içinde saldırgan köpekbalığı türünü belirlemek amacıyla soruşturmayı başlattı. Surf Life Saving NSW direktörü, halkı suya girmemeleri konusunda uyardı.Bu, Sydney'de 2022'den bu yana görülen ilk ölümcül köpek balığı saldırısı oldu. Ayrıca ülkenin en yoğun nüfuslu eyaleti olan Yeni Güney Galler'de 2025 yılının ilk ölümcül saldırısı olarak kayıtlara geçti.