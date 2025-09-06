İsrail basını itiraf etti! ‘İsrail tarihsel ve insani sorumlulukla karşı karşıya kalabilir’

İsrail merkezli Maariv gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı kesin bir zafer kazanmasının neredeyse imkânsız olduğunu yazdı.Gerekçeler ise çarpıcı: Gazze'deki devasa tünel ağı ve İsrail ordusunun içinde bulunduğu fiziksel-psikolojik yıpranmışlık.Maariv’in değerlendirmesine göre, İsrail’in askeri üstünlüğüne rağmen, Hamas’ın yeraltı altyapısı ve gerilla savaşı yeteneği, direnişi sürdürebilmesini sağlıyor.İsrail ordusunun tahminlerine göre, Hamas'ın Gazze'de kurduğu tünel ağı 700 kilometreyi buluyor. Bu tünellerin sadece üçte biri yok edildi. Geriye kalan ağ, Hamas’a sığınak olmanın ötesinde, ani baskınlar ve manevra imkânı tanıyor.Maariv’e göre, bu tüneller sadece bir askeri strateji değil, aynı zamanda İsrail'in teknolojik üstünlüğünü etkisizleştiren bir unsur.Maariv, "İki yılı aşkın süredir devam eden operasyonların ardından İsrail ordusu fiziksel ve psikolojik olarak tükenmiş durumda. Askerî mühimmatlar aşındı, zırhlı birlikler hasar gördü ve 900'e yakın İsrail askeri öldü" dedi.Maariv'e konuşan kaynaklara göre, birçok subay hala savaşın nihai hedefini anlayamıyor. "Strateji nedir?", "Gazze'ye neden giriyoruz?" gibi soruların cevapsız kalması, sahadaki güveni ciddi şekilde sarsıyor.Maariv, askeri zafer beklentisinin yerini stratejik çıkmaza bıraktığını ele aldı."Açık bir siyasi çözüm ve strateji olmadan bu savaş, İsrail için uluslararası bir hezimete dönüşebilir" ifadesine yer verilen yazıda,"Gazze'nin tamamen yıkılması ve sivil kayıpların artması, İsrail’i soykırım suçlamalarından kaçamayacağı bir noktaya sürüklüyor" şeklindeki ifadelerle dikkat çeken bir itirafta bulunuldu.Yazıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğine yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Askerî operasyonlarda belirsiz hedefler, siyasi anlaşmazlıklar ve ordu içindeki memnuniyetsizlik, Netanyahu’nun pozisyonunu zayıflatıyor.Bir işgalci İsrail komutanının ifadesiyle, "Burada ne başarmaya çalıştığımızı kimse bilmiyor. Rafah’ta, Han Yunis’te, Jabaliya’da aynı şeyleri duyduk."Öte yandan Maariv gazetesi, Hamas'ın askeri anlamda İsrail’i yenmesinin mümkün olmadığını kabul etti. Ancak gazete, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:"Hamas, siyasi ve ideolojik alanda zafer kazanabilir. Gazze'deki yıkım, milyonlarca mülteci ve artan uluslararası baskı eşliğinde Hamas, direnişin sembolü haline gelirken, İsrail tarihsel ve insani sorumlulukla karşı karşıya kalabilir."