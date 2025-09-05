Cansu Aşçıoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Televizyon ve spor yayıncılığı alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Cansu Aşçıoğlu, yönettiği yayınlar ve sektördeki başarısıyla dikkat çeken isimlerden biridir. Spor medyasındaki birikimi ve ekran arkasındaki profesyonel yönetimiyle öne çıkan Aşçıoğlu, kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Peki, Cansu Aşçıoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve özel hayatına dair neler bilinmektedir? İşte detaylar…

Cansu Aşçıoğlu Kaç Yaşında? Nereli?

Haziran 1989’da dünyaya gelen Cansu Aşçıoğlu, 36 yaşındadır. Doğum yeri ve memleket bilgisi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.

Cansu Aşçıoğlu Eğitimi

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarından itibaren medya alanına ilgi duyan Aşçıoğlu, eğitim süreciyle birlikte sektöre adım atmıştır.

Cansu Aşçıoğlu Kariyeri

Profesyonel medya kariyerine Digiturk/Lig TV bünyesinde başlamıştır.

2010–2017 yılları arasında burada görev yaparak spor yayıncılığı konusunda önemli bir deneyim kazanmış ve farklı programların yönetmenliğini üstlenmiştir. Televizyon ve spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla sektörde güvenilir ve deneyimli bir yönetmen olarak tanınmaktadır.

Cansu Aşçıoğlu Evli mi?

Cansu Aşçıoğlu, Gökhan Aksoy ile evlidir. Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aşçıoğlu, hem kariyerinde hem de aile hayatında istikrarlı bir çizgi sürdürmektedir.

Spor yayıncılığındaki uzun soluklu deneyimi ve yönetmenlik alanındaki profesyonelliğiyle öne çıkan Cansu Aşçıoğlu, televizyon dünyasında çalışmalarına başarıyla devam etmektedir.