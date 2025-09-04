  • USD: 41,09 - 41,16
  • EURO: 47,87 - 47,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzce'de Orman Yangını! Ekipler Müdahaleye Başladı...

Düzce'de Esençam köyü Hecinler mevkisinde bulunan ormanda yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ekleme: 4.09.2025 - 15:48 Güncelleme: 4.09.2025 - 16:07 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Ensonhaber
Düzce'de Orman Yangını! Ekipler Müdahaleye Başladı...Düzce'de Esençam köyü Hecinler mevkisinde bulunan ormanda yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Düzce'de Esençam köyü Hecinler mevkisindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Düzce'de Orman Yangını! Ekipler Müdahaleye Başladı...

MÜDAHALE BAŞLADI

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına müdahale sürüyor.