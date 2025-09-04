Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı

Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan, 'manda ve himaye' fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.'VATAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN HER ŞEYİN ÜZERİNDE OLDUĞU İLAN EDİLMİŞTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sivas Kongresi'de tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığını vurguladı.Erdoğan, 'Sivas Kongresi'nde, Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği ilan edilmiştir.' ifadelerini kullandığı mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi:Milli Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, milli birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşaledir.Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edilmiştir.'GÖREVİMİZ BAĞIMSIZLIK İDEALLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAKTIR'Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır.Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.'AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, GAZİLERİMİZİ ŞÜKRANLA ANIYORUM'Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum.