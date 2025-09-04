Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar!

Terörsüz Türkiye Süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinde odak kaymaması gerektiğini belirterek, "Süreci yakından izliyoruz, hem Meclis'te kurulan komisyonu hem de Suriye'de olanları dikkatle takip ediyoruz. Nihayete erdirilmesini önemsiyoruz" dediği öğrenildi.Başkan Erdoğan, algının gerçeğin önüne geçtiği bir dünya olduğunu hatırlatarak, "Bizim de iletişimimizi sosyalde konvansiyonel medyada ve vatandaşla ilişkide iyi yapmalıyız çok daha fazla görünürlük sağlamalıyız boşluk bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.Toplantıda ekonomik sorunlar da değerlendirildi. Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi gelir gruplarına göre vatandaşın maaşının ne kadarını temel ihtiyaçlara ne kadarına kiraya vb. ihtiyaçlarına harcadığına yönelik kapsamlı bir sunum yaptı. Gıda ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği belirtildi. Gelir seviyesi düşük kesimlerin bu değişimleri daha sert hissettiği kaydedildi. Et fiyatlarına dikkat çekildi.2021'den günümüze yaklaşık 6 kat artış yaşandığı, tarımsal girdi fiyatlarının da aynı oranda yükseldiği ifade edildi. Kira enflasyonunda yüzde 45 ile Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada olduğu, ikinci sıradaki Karadağ'ın yüzde 19'da kaldığı sunumda belirtildi. Konut sahipliği oranında son 10 yılda yüzde 61'den yüzde 56'ya düşüş var. Konut metrekare fiyatları 2020'den günümüze kadar ortalama 9 bin liradan 60 bin liralara yükseldi.Toplantıda fahiş fiyat artışları ile gündeme gelen rayiç bedel konusu da masaya yatırıldı. Bazı MYK üyeleri söz alarak, konu hakkında detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini, vatandaşın gündeminde bir mesele olduğunu, ilçe ilçe farklılıklar yaşandığını ülke genelinde bir standardizasyon getirilmesi gerekliliğini vurguladı.Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ise yaptığı sunumda, bina yıkımlarının ardından moloz parçalarının geri dönüştürülmesi ile ilgili seçici yıkım başlığı altında yapılacak çalışmalara yer verdi. Deprem güvenlikleri kapsamında bu geri dönüşüm alanında ciddi maliyetlerin elde edilebileceğinin altı çizildi.