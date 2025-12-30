Florida'da dikkat çeken mesaj! Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye F-35 satışını ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Trump, İsrail’e bu uçakların kendilerine karşı kullanılmayacağı yönünde güvence verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trump, Türkiye–ABD ilişkilerinin en önemli başlıklarından biri olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Bir muhabirin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılıp satılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, kapıları kapatmadı.Trump, 'Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.Aynı sorunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yöneltilmesi üzerine araya giren Trump, İsrail tarafına güvence verdi.ABD Başkanı, 'Söz veriyorum, bunları asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar.' diyerek satışın gerçekleşmesi durumunda İsrail'in güvenliğinin tehlikeye girmeyeceğini taahhüt etti.