Xiaomi CEO'su Tesla'yı Övdü!

Tüketici elektroniği sektöründeki gücünü otomotiv pazarına da taşıyan Xiaomi, ilk modelleri SU7 sedan ve YU7 SUV ile pazarda iddialı bir konuma geldi. Şirketin elektrikli otomobil atılımında Tesla gibi rakipleri yakından incelemesi, stratejilerinin temelini oluşturuyor.Xiaomi CEO'su Lei Jun, Pekin Ulusal Kongre Merkezi'nde katıldığı bir etkinlikte bu durumu açıkça dile getirdi. Jun, Xiaomi yönetiminin yılın başında üç adet Tesla Model Y satın aldığını ve bu araçların parça parça sökülerek her bir bileşeninin ayrıntılı olarak incelendiğini açıkladı.Benzer bir çalışmanın, SU7 modeli geliştirilirken Tesla Model 3 üzerinde de yapıldığı tahmin ediliyor. Bu yöntem, rakip modelleri satın alıp tamamen sökmek şeklinde otomotiv endüstrisinde uzun süredir kullanılan bir kıyaslama yöntemi olarak biliniyor.Lei Jun, sunumunda Tesla Model Y'ye övgüler yağdırdı ve Tesla ile Xiaomi'nin yeni YU7 modelinin karşılaştırmalı görüntülerini paylaştı. Hatta Jun, katılımcılara yönelik çarpıcı bir öneride bulundu: “YU7'yi seçmezseniz Model Y'yi de düşünebilirsiniz. Model Y çok ama çok başarılı bir otomobil” dedi.Xiaomi'nin şu anki en büyük sorunu ise yoğun talebi karşılayamaması. YU7, tanıtıldıktan sadece 18 saat sonra yaklaşık 240 bin sipariş aldı. Bu durum, teslimatlar için bir yılı aşan bekleme süreleri oluşmasına yol açtı.Bu nedenle CEO Lei Jun, sosyal medya üzerinden müşterilere sırada beklemek yerine alternatif markaları da değerlendirmelerini tavsiye etti. Lei Jun'un önerdiği markalar arasında Xpeng G7, Li Auto i8 ve yine Tesla Model Y yer aldı.