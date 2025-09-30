O Telefon Türkiye'ye Gelebilir!

OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15'in Çin'de Ekim ayında tanıtılacağını zaten doğrulamıştı. Aynı etkinlikte, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirilmiş alt amiral gemisi OnePlus Ace 6'nın da sahne alması bekleniyor. Şimdi ise markanın küresel kanadı, OnePlus 15'in dünya çapındaki lansmanının da yakın olduğunu resmi olarak onayladı. İşte detaylar.OnePlus'ın uluslararası operasyonları, OnePlus 15'in, çöl manzaralarından ilham alan “Sand Storm” (Kum Fırtınası) adlı özel bir renk varyantına sahip olacağını doğruladı. Bu sürüm, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda teknolojik bir yenilik de sunuyor.Kum Fırtınası rengi, orta çerçeve ve kamera modülü üzerinde seramik bir katman oluşturan, havacılık ve uzay sınıfı Mikro Ark Oksidasyon teknolojisi kullanılarak üretildi. Yüksek voltajlı plazma süreciyle elde edilen bu seramik kaplama sayesinde:Cihazın orta çerçevesi, standart alüminyum çerçeveden 3,4 kat daha güçlü.Hatta titanyum orta çerçeveden bile 1,3 kat daha sağlam hale geliyor.OnePlus, artırılmış bu dayanıklılığa rağmen yöntemin çevresel etkiyi azaltacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Kum Fırtınası sürümü aynı zamanda tüy kadar hafif fiberglas arka yüzeye sahip. Bu kombinasyon, seramiğin serin dokunuşu ile pürüzsüz kavrama hissini birleştirerek hem sağlam hem de şık bir kullanıcı deneyimi vadediyor.OnePlus, cihazın performansını da resmi olarak tescilledi. OnePlus 15, Qualcomm'un en yeni ve güçlü çipi Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC tarafından desteklenecek. Bu da telefonu, küresel pazarda bu yeni çipi kullanan ilk akıllı telefonlardan biri yapacak.Yeni yonga setine ek olarak, OnePlus 15, yoğun görevler sırasında sürekli yüksek hız performansı sunmak için markanın güncellenmiş soğutma sistemiyle birlikte gelecek.Şirketin Çin kolu, OnePlus 15 kamera örneklerini şimdiden yayınlamış olsa da, cihazın kamera teknik özelliklerini henüz resmen açıklamadı. Ancak sızıntılar, OnePlus 15'in kendi geliştirdiği “DetailMax Engine” teknolojisiyle güçlendirilen kamera kurulumunda şu özelliklerin yer alacağını iddia ediyor:50 megapiksel çözünürlüğünde, OIS destekli ana kamera.Ultra geniş açılı bir lens.3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel Samsung JN5 periskop telefoto kamera.Ülkemizde önceki OnePlus amiral gemilerinin satışının yapıldığını düşünürsek OnePlus 15 de global lansman sonrası ülkemize gelebilir.