Katar duyurdu! Türkiye 'Gazze' toplantısına katılacak

Katar'ın resmi kaynaklarından yapılan açıklamada "Gazze planı pazartesi günü Hamas'a iletildi. Türkiye bugün yapılacak olan arabuluculuk toplantısına katılacak" denildi.Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Planı" hakkında Hamas ve Türkiye ile Salı günü toplantı yapılacağını belirtti.Ayrıca Katarlı yetkililer, Hamas'ın Gazze'nin ateşkes teklifini "sorumlu bir şekilde" incelediğini ifade etti.MİT Başkanı Kalın Katar'a gittiMİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze için arabuluculuk toplantısına katılmak üzere Katar'a gitti.Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın Gazze barışı için planı paylaşıldı.Planda, her iki taraf da bu teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ereceği kaydedildi.Söz konusu plan madde madde şöyle:1) Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikallikten arındırılmış ve terörden uzak bir bölge olacak.2) Gazze, halkının yararına yeniden inşa edilecek.3) Her iki taraf da teklifi kabul ederse savaş derhal sona erecek, İsrail güçleri tüm operasyonlarını durduracak ve aşamalı olarak Gazze'den çekilecek.4) İsrail anlaşmayı kamuoyu önünde kabul ettikten sonra 72 saat içinde yaşayan tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek.5) Tüm rehineler teslim serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 250 müebbet hapis cezası alan mahkumun ve 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan bin 700 kişinin serbest bırakılacağını açıklayacak. İsrail, ayrıca 15 Filistinlinin cenazesini teslim edecek.6) Rehineler iade edildikten sonra barış içinde birlikte yaşamaya bağlılık gösteren Hamas üyelerine af tanınacak, Gazze'den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş hakkı verilecek.7) Bu anlaşma kabul edildikten sonra Gazze'ye derhal tam yardım gönderilecek. Yardım miktarları Ocak 2025 rehine anlaşmasında belirlenen seviyelerin altında olmayacak. Bu yardımlar altyapının (su, elektrik, kanalizasyon) onarımı, hastane ile fırınların onarımı, molozların kaldırılması ve yolların açılması için gerekli ekipmanların sağlanmasını da kapsayacak.8) Yardımlar, İsrail ve Hamas'ın müdahalesi olmadan Birleşmiş Milletler ve Kızılay tarafından, ayrıca İsrail ya da Hamas ile bağlantısı olmayan diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.9) Gazze, halkın günlük hizmetlerini sağlamakla görevlendirilecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek. Komite, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare içinde kuracağı yeni bir uluslararası yapı tarafından denetlenecek. Bu yapı, Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşasının finansmanına yönelik bir çerçeve oluşturacak.10) Gazze'yi yeniden inşa etmek için modern Orta Doğu şehirleri inşa etmekte deneyimli uzmanların bir araya getirilmesini ve yatırım çekmeye, istihdam yaratmaya yönelik mevcut planların dikkate alınmasını içeren bir ekonomik plan oluşturulacak. Bu yatırımlar gelecekteki Gazze için iş, fırsat ve umut yaratacak.