İş kurmak isteyenlere 2 milyon lira destek! Başvurular yarın başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla girişimcilere yönelik 2 milyon liraya kadar yeni bir destek programı başlatıldığını açıkladı. Program, imalat, bilişim ve bilimsel araştırma gibi teknoloji odaklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri hedefliyor.KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında sağlanan bu finansmanla, girişimcilerin personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı gibi giderlerine katkı sunulması amaçlanıyor.Bakan Kacır, programın bu yılki performansına da değinerek, "Bu yıl, ilk iki dönemde 1.127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.Girişimciler için büyük kolaylık sağlayan programda, geri ödemelerin destek süresinin bitiminden 36 ay sonra başlayacağı belirtildi.Programa başvurmak isteyen girişimciler, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilecek.KOSGEB, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni kurulan işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla "Girişimci Destek Programı" kapsamında yeni imkanlar sunuyor.Program, teknoloji ve imalat odaklı girişimlere öncelik vererek ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.Program, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor.KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm yeni işletmeler, "İş Kurma Desteği" için başvuru yapabiliyor."İş Geliştirme Desteği" ise özellikle belirli NACE kodları altında faaliyet gösteren girişimcilere odaklanıyor.Bu destekten yararlanabilecek sektörler şu şekilde sıralanıyor: