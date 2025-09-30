İş kurmak isteyenlere 2 milyon lira destek! Başvurular yarın başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından iş kurmak isteyen geçler için müjdeyi verdi. Bakan Kacır "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla girişimcilere yönelik 2 milyon liraya kadar yeni bir destek programı başlatıldığını açıkladı. Program, imalat, bilişim ve bilimsel araştırma gibi teknoloji odaklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri hedefliyor.
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında sağlanan bu finansmanla, girişimcilerin personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı gibi giderlerine katkı sunulması amaçlanıyor.
"İLK İKİ DÖNEMDE 1,6 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK"
Bakan Kacır, programın bu yılki performansına da değinerek, "Bu yıl, ilk iki dönemde 1.127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.
GERİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Girişimciler için büyük kolaylık sağlayan programda, geri ödemelerin destek süresinin bitiminden 36 ay sonra başlayacağı belirtildi.
Programa başvurmak isteyen girişimciler, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilecek.
GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI NEDİR?
KOSGEB, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni kurulan işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla "Girişimci Destek Programı" kapsamında yeni imkanlar sunuyor.
Program, teknoloji ve imalat odaklı girişimlere öncelik vererek ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.
Program, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor.
KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm yeni işletmeler, "İş Kurma Desteği" için başvuru yapabiliyor.
"İş Geliştirme Desteği" ise özellikle belirli NACE kodları altında faaliyet gösteren girişimcilere odaklanıyor.
Bu destekten yararlanabilecek sektörler şu şekilde sıralanıyor:
C-İmalat
61-Telekomünikasyon
62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63-Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri