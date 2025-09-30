Hatay'da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Acı kaza, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Abdullah Gümüş'ün kullandığı motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, tarlaya uçtu.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralı genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.