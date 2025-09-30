Evinizde bu oyuncak varsa hemen imha edin! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine halkın sağlığını tehdit eden ürünleri eklemeye devam ediyor. Çocuklar tarafından çok sevilen bir oyuncak, son olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)'te listelendi. Çocuğunuzda bu oyuncak varsa hemen imha edin...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride sağlık açısından risk taşıyan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.Bakanlık yaptığı denetimler sonucu, tüketici sağlığına tehdit oluşturan bir oyuncak için toplatma kararı çıkardı. Çanta şeklindeki peluş oyuncak, 3 yaş altı çocuklar için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle üretimi durduruldu ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.