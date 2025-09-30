Düğünde havai fişek faciası! Gözünde patladı

Şerbetpınarı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası İlker Yiğit (30), geçtiğimiz cumartesi günü akrabasının düğünü sırasında kontrolsüz şekilde ateşlenen havai fişeği güvenli bir alana taşımak isterken meydana gelen patlamayla yaralandı.Olayın ardından Yiğit, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Sağ gözüne 12 dikiş atılan Yiğit'in görme kabiliyetini neredeyse tamamen kaybettiği öğrenildi.Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sedat Özmen, hastanın gözünde ciddi bir yaralanma olduğunu, kornea ve sklera tabakasının dikilerek gözün bütünlüğünün korunduğunu söyledi. Özmen, 'Havai fişek topluma doğru dönükmüş, kendine doğru çevirmiş. İnsanları koruyayım derken kendisi bu işten zarar görmüş. Havai fişek tek gözünün üzerinde patlamış. Gece yarısı geldi bize, merkez hastanemizde tüm tetkiklerini yaptık. Gözde ciddi bir yaralanma, kirpiklerinde yanma söz konusuydu. Sabah erkenden hastayı ameliyata aldık. İlk muayenede ciddi bir ağrısı vardı ve sağlıklı bir muayene yapamadık. Anestezi altında gözün gerçek durumunu görebildik. Şeffaf ve sert tabaka ikiye ayrılmış vaziyetteydi, gözün içerisinde kanama söz konusuydu. Biz önce kirli dokuları gözün üstünden temizledik. Kornea ve sklera tabakasını diktik, daha sonrasında gözün durumunu takibe aldık' dediÖzmen, sözlerine şöyle devam etti:'Şu anda ön tabaka gayet güzel stabil duruyor, ışık hissi var. Ağır bir travma olmasına rağmen görme kabiliyetinden umutluyuz ama gözün içerisinde ciddi bir kanama var. Erken dönemdeki ilk müdahalemiz gözü kapatmaktı, bu işlemde başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte gözün içerisindeki kanamanın çekilmesini bekleyeceğiz. Eğer çekilmezse ikinci bir ameliyat ile göz içerisindeki kanamayı temizlememiz gerekebilir.'İlker Yiğit'in yaklaşık 4 gündür gözetim altında tutulduğu bilgisini veren Doç. Dr. Sedat Özmen, 'Tedavilerini sürdürüyoruz. Işık hissini kaybedenden pek bir ümidimiz olmuyor ama hastamızın ışık hissi var ve bu sebeple umutluyuz ama göz dokusunun ne kadar toparlayacağını zaman gösterecek' diye konuştu.İlker Yiğit ise olayın kuzeninin düğünde yaşandığını ifade ederek, 'İnsanlara zarar vermesin diye havai fişeği elimle olay yerinden uzaklaştırmak istedim. Uzaklaştırdığım esnada elimde dağıldı. Bitti diye attım. Sonrasında toplamaya gittiğimde kutunun içinde son bir tane kalmış sanırım. Barut ısındıkça yanmaya başlamış. Kutuyu kendime çevirdiğimde yüzüme patladı. Ben de hiç beklemiyordum. Bitti zannetmiştim ve sonuna kadar beklemiştim' şeklinde konuştu.Doktorların kendisiyle ilgilendiğini aktaran Yiğit, 'Allaha şükürler olsun doktorlarım ilgileniyor, iyiyim ve inceden ışık hissi doktorumun dediği gibi var, iyi olacağım inşallah. Bugün 4'üncü günüm' dedi.Yaşadığı olay sonrası herkese uyarıda bulunan iki çocuk babası Yiğit, 'Kendi yaşıtlarım, büyüklerim herkes havai fişeklerden, konfetilerden, meşalelerden uzak dursun. Eğlenecek şeyler değilmiş bunlar. Ben böyle bir şey olacağını beklemiyordum' ifadelerini kullandı.