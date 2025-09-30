  • USD: 41,51 - 41,58
Başsavcılıktan ahlaksız sözlere soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bir sitede çıkan haber sonrası peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında ahlaksızca cümleler kuran bir şahsa yönelik ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Ekleme: 30.09.2025 - 13:55 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:09 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde, 'Bir şarlatan, Allah'a küfrederek Peygamberlerimiz Hz. Musa ve Hz. İsa ile dalga geçti' başlıklı haber üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde stand up yapan erkek bir şahsın peygamberler Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında ahlaksızca sözler söylediği tespit edildi.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.