Avrupa'dan ABD'ye gelen uçakta şoke eden olay: İniş takımlarından ceset çıktı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Avrupa'dan gelen American Airlines'a ait uçağın rutin bakımına başlayan ekipler, iniş takımı bölmesinde kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yetkililer, olayın ardından kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Uçağın hangi Avrupa kentinden geldiği ise paylaşılmadı.KAÇAK YOLCU ŞÜPHESİİlk incelemelere göre, hayatını kaybeden kişinin bir “kaçak yolcu” olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Havaalanı yönetimi, yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek polis soruşturmasına destek vereceklerini duyurdu. American Airlines ise kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını ve tüm soruların polise yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTIBenzer bir olay, geçtiğimiz ocak ayında Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelmişti. JetBlue'ya ait bir uçağın iniş takımı bölümünde iki ceset bulunmuş, bunlar uçuş sonrası yapılan rutin incelemede ortaya çıkarılmıştı.