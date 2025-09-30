Akıllı Yüzük Uçuşu İptal Ettirdi!

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Paylaşılan görseller, bir kullanıcının parmağında şişen ve sıkışan lityum iyon bataryası nedeniyle yerinden çıkarılamayan bir Galaxy Ring'i gösteriyor. Bu yalnızca kullanıcının uçuşunu kaçırmasına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda hastane ziyaretiyle sonuçlandı. İşte detaylar.Lityum iyon bataryaların aşırı şarj veya zaman içinde şişmesi bilinen bir durum olsa da, akıllı yüzük gibi küçük ve sürekli parmakta takılı kalan bir cihazda bu durum ciddi bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Samsung'un bu tür batarya sorunlarıyla geçmişte yaşadığı tecrübeler ise endişeleri artırıyor.Olay, ZONEofTECH hesabı üzerinden Twitter/X'te paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Kullanıcı Daniel'in aktardığına göre, çok günlük bir seyahat sırasında Galaxy Ring bataryası şişmeye başladı ve yüzüğün parmağında sıkışmasına yol açtı.Yakın çekim fotoğraflar, bataryanın bulunduğu yüzüğün iç kısmının gözle görülür şekilde genişlediğini ve parmağa doğru baskı yaptığını net bir şekilde gösteriyor. Cihazın titanyum dış yapısının esnemeye izin vermemesi, şişen bataryanın tüm basıncı kullanıcının parmağına yönlendirmesine neden oldu.Daniel, bu olayın bir uçağa binmeden hemen önce gerçekleştiğini ve şişen lityum iyon batarya taşıması nedeniyle uçağa kabul edilmediğini belirtti. Ardından hastaneye gitmek zorunda kalan kullanıcı, Galaxy Ring'i tıbbi müdahaleyle parmağından çıkarabildi.Bu, Galaxy Ring'in bataryasının şişmesine dair ilk rapor değil, daha önce sosyal medyada cihazın bir aydan kısa sürede, aşırı şarj olmaksızın benzer şekilde şiştiği bir vaka daha bildirilmişti. Daniel'in Ocak 2025'ten beri kullandığı yüzükteki şişme deseni de önceki rapordakiyle neredeyse aynı.Sensörlerin karşısındaki iç halka kısmı, konsantre bir alandan gelen aşırı basınç nedeniyle belirgin bir şekilde yükselmiş. Bu durum, telefon bataryalarının genellikle “yastık gibi” şişmesinden farklı bir basınç dağılımına işaret ediyor.Samsung ise şu açıklamayı yaptı:“Müşterilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir ve bu kullanıcıyla endişeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için doğrudan temas halindeyiz. Bu tür deneyimler son derece nadir olsa da, sıkışmış bir yüzüğü çıkarmak için sabun ve su veya elinizi soğuk suya daldırmak gibi birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler işe yaramazsa, Samsung Destek sayfamızda ek bilgiler sunulmaktadır.”