Kira Artış Oranı Belli Oldu !
ÜİK'in Ağustos enflasyon verileriyle birlikte Eylül 2025 kira artış oranı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre kira zam oranı %39,62 olarak açıklandı. İşte örnek hesaplama ve detaylar…
Eylül 2025 dönemi için geçerli olacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşti. Konut ve iş yeri kiraları için baz alınan 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre, Eylül ayında kira artış oranı %39,62 olarak belirlendi.
Bu oran, kira kontratını Eylül ayında yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için yasal zam sınırını ifade ediyor. Temmuz sonu itibarıyla açıklanan yıllık TÜFE ortalaması, yeni kira döneminde uygulanacak zam oranını belirlemiş oldu.
ÖRNEK HESAPLAMA:
Mevcut Kira: 30.000 TL
Zam Oranı: %39,62
Zam Tutarı: 11.886 TL
Zamlı Yeni Kira: 41.886 TL
Yılbaşından Bu Yana Kira Artış Oranları:
Ocak: %56,35
Şubat: %53,83
Mart: %51,20
Nisan: %48,73
Mayıs: %45,80
Haziran: %43,23
Ağustos: %41,13
Eylül: %39,62
Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?
Konut kiralarında yasal olarak uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması alınarak belirlenir. Örneğin kira sözleşmesi 1 Eylül'de yenileniyorsa, Ağustos sonunda açıklanan yıllık TÜFE ortalaması baz alınarak zam yapılır. Bu oran, sadece konut kiraları için geçerli olup, iş yeri kiralarında taraflar arası anlaşma serbestliği devam etmektedir.