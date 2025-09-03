Kira Artış Oranı Belli Oldu !

Eylül 2025 dönemi için geçerli olacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşti. Konut ve iş yeri kiraları için baz alınan 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre, Eylül ayında kira artış oranı %39,62 olarak belirlendi.Bu oran, kira kontratını Eylül ayında yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için yasal zam sınırını ifade ediyor. Temmuz sonu itibarıyla açıklanan yıllık TÜFE ortalaması, yeni kira döneminde uygulanacak zam oranını belirlemiş oldu.Mevcut Kira: 30.000 TLZam Oranı: %39,62Zam Tutarı: 11.886 TLZamlı Yeni Kira: 41.886 TLYılbaşından Bu Yana Kira Artış Oranları:Ocak: %56,35Şubat: %53,83Mart: %51,20Nisan: %48,73Mayıs: %45,80Haziran: %43,23Ağustos: %41,13Eylül: %39,62Konut kiralarında yasal olarak uygulanacak zam oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması alınarak belirlenir. Örneğin kira sözleşmesi 1 Eylül'de yenileniyorsa, Ağustos sonunda açıklanan yıllık TÜFE ortalaması baz alınarak zam yapılır. Bu oran, sadece konut kiraları için geçerli olup, iş yeri kiralarında taraflar arası anlaşma serbestliği devam etmektedir.