Trump-Netanyahu görüşmesi başladı! Gündem Gazze'de yeni barış planı

ABD Başkanı Donald Trump ilie İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşme Beyaz Saray'da başladı.Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dördüncü kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlıyor.Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu sırasında bir araya geldiği Türkiye ve diğer yedi Müslüman ülke lideriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de onay vermesini istiyor.Görüşme, Netanyahu yönetiminin savaşı sona erdirmesi için ağır uluslararası baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. BM 80. Genel Kurulu sırasında başlıca Batılı ülkeler, İsrail'in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı. İsrail'e karşı spor ve kültürel alanlarda boykot çağrıları giderek artarken, Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeye yaptırım uygulamayı değerlendiriyor.Netanyahu, cuma günü BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben konuşmasına başlarken, birçok delegenin Gazze protestosu için salonu terk etmesi, İsrail Başbakanı'nı neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda bıraktı.Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkese varmak ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduğunu bildirdi.Fox News'un "Fox and Friends" programında konuşan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 21 maddelik bir barış planını görüşeceğini belirtti.Leavitt, Trump'ın pazartesi günü Hamas'a arabuluculuk yapan Katarlı liderlerle de görüşeceğini sözlerine ekledi.Beyaz Saray sözcüsü, "Her iki tarafın da makul bir anlaşmaya varabilmesi için bazı tavizler vermesi ve masadan bir miktar mutsuz kalkması gerekebilir; ancak nihayetinde bu çatışmayı bu şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın her iki tarafça kabul edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.