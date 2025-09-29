Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet ile minibüs çarpıştı

  • USD: 41,50 - 41,57
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:38 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet ile minibüs çarpıştıKaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi.

Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.