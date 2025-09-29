Sürücüler dikkat! Aracınızda bu eşya eksik olursa cezası tam...

Türkiye'de direksiyon başına geçen milyonlarca sürücü, kurallar denildiğinde genellikle hız sınırları, kırmızı ışık ihlalleri ya da emniyet kemeri kullanımını düşünüyor.Oysa trafik kuralları yalnızca bunlarla sınırlı değil. Araçların içinde bulunması zorunlu bazı malzemeler var ki, çoğu sürücü bu detayları ya gözden kaçırıyor ya da gereksiz görüyor.Ancak bu eksiklik hiç beklenmedik bir anda, rutin bir trafik kontrolünde ceplerden 993 lira çıkmasına neden olabiliyor.Basit gibi görünen bu zorunlu donanımlar, olası bir kaza ya da acil durumda hem sürücünün hem de yolcuların hayatını kurtarabilecek öneme sahip.Sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar arasında yalnızca ehliyet ve ruhsat değil, aracın iç donanımı için önemli olan bu eşyaların es geçilmemesi gerekiyor.Araç içinde bulundurulması zorunlu malzemeler de en az bu kurallar kadar hayati önem taşıyor. Uzmanlar, sürücülerin bu kurallara sadece ceza yememek için değil, kendi güvenlikleri için de mutlaka uymaları gerektiğini vurguluyor.Yangın söndürücü, ilk yardım çantası, reflektör ve stepne… Her biri basit gibi görünse de küçük bir arızada veya ciddi bir kazada sürücülere adeta can simidi olabiliyor. İşte bu nedenle trafik denetimlerinde bu malzemeler tek tek kontrol ediliyor.Eksik malzemeyle yakalanan sürücüler içinse yaptırım oldukça ağır. 993 liralık idari para cezasının yanı sıra, araçtaki eksiklikler giderilmeden trafiğe devam etmelerine de izin verilmiyor.