Manisa’da Katliam Gibi Kaza!

Kaza, saat 22.30 sıralarında Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den İzmir istikametine giden ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil Mert Gülderen (41) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.OTOMOBİL İKİ AYRILDIKazada karşı şeride geçen ve kamyonla çarpışan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonda bulunan Mert Gülderen, Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) de yaralandı. Durumu ağır olan Elanur Uzunaltın ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, kazada ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.