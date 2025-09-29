Kayserili Başarılı Bürokrat Avşar Aslan Yılın Daire Başkanı Seçildi

Kayseri'nin Ankara'daki önemli bürokratlarından Sağlık Bakanlığı'nda Daire Başkanı ve AK Parti Önceki Dönem Milletvekili adayı Dr.Avşar Aslan yılın 'Daire Başkanı' seçildi.Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığınca her yıl düzenlenen saha ve anket çalışmaları sonucunda Sağlık TC.Bakanlığı Daire Başkanı Avşar Aslan 'Yılın Daire Başkanı' ödülüne layık görüldü.Kayseri'nin Ankara'daki gönül elçisi de olan başarılı bürokratlardan Avşar Aslan'ın aldığı bu ödül Kayseri'de ve özellikle Pınarbaşı yöresinde büyük sevinç yaşattı.Yılın Daire Başkanı ödülünü alan Avşar Aslan törende dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Avşar Aslan, duygularını bu ifadelerle dile getirdi:'Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığınca her yıl düzenlenen saha ve anket çalışmaları sonucunda tarafıma layık görülen 'Yılın Daire Başkanı' ödülünü büyük bir mutluluk ve onurla aldım.Bu değerli ödülü şahsım ve kurumum adına takdim eden Genel Başkan Sayın Cevdet Baştuğ Bey'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum.Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam inşallah!'