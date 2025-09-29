Hedef 50 milyar dolar: İstanbul'da dev buluşma

Türkiye'nin ilk ve tek sigorta fuarı 1 - 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da başlıyor. Bu yıl uluslararası düzeyde katılım sağlanacak olan fuarda sektör 50 milyar dolarlık ciro hedefine kitlenecek. İstanbul Yeşilköy'de Wow Hotel salonlarında, halka açık olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde sektöre yönelik eğitim veren liseler ve üniversitelerden 10 bine yakın gencin katılımı sağlanacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, Ticaret, Sağlık, Milli Eğitim bakanlıklarının katılacağı fuarda, SEDDK Başkanı, TSB Başkanı, İstanbul'da bulunan Oda ve Borsa Başkanları, Sigorta Güvence Hesabı, TSEV, SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Motorlu Taşıtlar Bürosu, TARSİM, DASK ve Sigorta Brokerler Derneği gibi STK yönetici ve temsilcileri de sektör bileşenleriyle buluşacak.Sigorta, Emeklilik ve Reasürans şirketleri Genel Müdürlerinin de katılımının beklendiği '14.Sigorta Haftası' etkinlikleri de aynı fuarda düzenlenecek.Türkiye'de son on yılda büyüme rekoru kıran sigorta sektörü 2024 yılı istatistiklerine göre prim hacmi 838,5 milyara ulaştı. 2025 yılındaki aktif büyüklüğü 3 trilyon liraya yaklaşıyor. Giderek hedef büyüten ve 28 bine yakın uzmanın omuzlarında yükselen Türk sektörü, üniversiteli genç mezunlara önemli fırsatlar sunuyor.KPMG'nin yayımladığı 2024 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporuna göre Türkiye sigortacılık sektörü 2023 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 105 artırdı ve sektörün toplam hacmi 482,6 milyar TL'ye ulaştı. Yine ayrı verilere göre Türkiye'nin sigorta sektörü büyüklüğü dünyada 29. sıralamada yer alıyor.