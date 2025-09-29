Hakkâri’de gençlerin yeni buluşma noktası: Esendere Halk Kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 Temmuz'da açılışını gerçekleştirdiği Esendere Halk Kütüphanesine ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı, İran sınırındaki Esendere beldesinde bulunan kütüphanenin kısa sürede çocukların ve gençlerin en çok uğradığı yerlerden biri haline geldiğini belirtti.Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“İran sınırındaki Esendere beldemize kazandırdığımız Halk Kütüphanemiz, kısa sürede sadece kitapların değil; umutların, dostlukların ve hayallerin de mekânı oldu.Çocuklarımızın ve gençlerimizin anlattıkları her şeyin özeti niteliğinde.15 bin kitaplık koleksiyonu, modern yapısı, internet ve çalışma salonlarıyla Esendere Halk Kütüphanesi, öğrencilerimizin kendilerini geliştirdikleri, hayallerini büyüttükleri bir merkez haline geldi. Burada artık sadece kitap okunmuyor; araştırmalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor, gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, gençlerimizin dile getirdiği umut dolu sözler, bizlere en büyük motivasyonu veriyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı, bilgiyle, kültürle ve gençliğin enerjisiyle yükselecek.'500 metrekare alana kurulan, 120 kişilik oturum alanına sahip ve 15 bin kitaplık raf kapasitesi bulunan Esendere Halk Kütüphanesi; çalışma salonları, internet erişim alanı, çocuk bölümü, ödünç hizmetleri ve konferans salonu ile bölgenin en donanımlı kütüphanelerinden biri oldu.Öğrenciler, kütüphane sayesinde ferah ve sessiz bir ortamda ders çalışabilme, kaynaklara erişme, bilgisayar üzerinden araştırma yapma imkânı buluyor.Ayrıca film gösterimleri, satranç alanı ve çeşitli sosyal etkinliklerle kütüphane, belde gençliğinin merkezine dönüşmüş durumda.