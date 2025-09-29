Can Holding soruşturması genişletiliyor! 12 şirket yöneticisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, CİNER Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan eş zamanlı operasyondan tüm şüpheliler gözaltına alındı.TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.'SATIN ALMA İŞLEMİYLE 'KARA PARA' AKLANDI'Başsavcılık, 'söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır' diyerek, yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDITurgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere de İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.