AYM'den alacak davaları için önemli karar: Müşterinin zararını banka ödeyecek

Bankayla icralık oldu, kazandığı tazminat geç ödenince enflasyon karşısında değer kaybetti.Anayasa Mahkemesi, bu durumun hak ihlali niteliğinde olduğuna karar vererek, değer kaybının giderilmesine hükmetti.BANKAYA İCRA TAKİBİ BAŞLATTIBaşvurucu ile özel bir banka arasında 2010 yılında konut kredisi nedeniyle uyuşmazlık yaşandı.Bankaya, 48 bin 854 lira tazminat talebiyle icra takibi başlatıldı.10 yıllık hukuki süreç sonunda, işletilen temerrüt faizi ve diğer ödemelerle başvurucuya 2020 yılında 119 bin 114 lira ödeme yapıldı."YASAL FAİZ ENFLASYON KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ"Alacaklı kişi bu kez 10 yıllık sürede ödenen yasal faizin, enflasyon karşısında değer kaybettiğini öne sürdü.100 bin liralık ödemenin 2020 tarihinden itibaren işletilecek faiziyle ödenmesi için Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.Dava reddedildi, istinaf ve temyiz aşamaları sonrasındaysa Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.AYM "HAK İHLALİ" DEDİDosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme; geç tahsilin enflasyon karşısında meydana gelen değer kaybına neden olduğunu, alacağa gerçek değeriyle ulaşımın engellendiğine hükmetti.İcra ve dava yoluna başvurulmadan ödemenin yapılmadığı, borçlunun, borcunu zamanında ödemeyerek kazançlı çıktığı belirtildi.Kararda, borçlunun dava ve itiraz başvurularıyla süreci uzattığına bu durumun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.İlgili kanunların değer kaybını koruyamadığı belirtilerek oy çokluğu ile enflasyon kaybının karşılanmasına hükmedildi.