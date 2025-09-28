Rekor Kırdı! 5 Dakikada Zirve...

Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'i Çin'de satışa sundu. Toplam üç modelden oluşan seri, yalnızca 5 dakika içinde satış rekoru kırarak şirketin tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Weibo üzerinden paylaşılan resmi açıklamaya göre, 17 serisi markanın bugüne kadarki en hızlı satılan amiral gemilerinden biri olma yolunda ilerliyor.Xiaomi'nin bu başarısında, serinin ilk günden üç farklı modelle kullanıcı karşısına çıkmasının etkisi büyük. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 15 serisi yalnızca 15 ve 15 Pro'dan oluşmuş, 15 Ultra ise birkaç ay sonra küresel pazara sunulmuştu. Bu kez Xiaomi, lansmanda 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'i birlikte tanıtarak kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sundu.Xiaomi'nin paylaştığı duyuruda, telefonların lansmandan itibaren yalnızca 5 dakikalık sürede ve tüm gün satışlarında rekor kırdığı duyuruldu. Henüz kesin satış rakamı paylaşılmamış olsa da, beklentiler serinin kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşabileceği yönünde.