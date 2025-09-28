O Ölümde Terör İzi!

Ankara'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 65 yaşındaki nakliyeci Binali Aslan, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutla toprağa verildi.Talihsiz şoförün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada son olarak iki teröristle aynı araçta görüldüğü belirlendi. 21 Eylül'de ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Binali Aslan'ın cansız bedeni, Mersin'de ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu.Yapılan incelemelerde, MOBESE görüntülerinde Aslan'ın Ankara otogarında iki teröristle buluştuğu, ardından Gölbaşı mevkiine kadar aracı kullandığı, Gökhüyük mevkiinde ise araçta artık bulunmadığı ve direksiyona teröristlerin geçtiği tespit edildi.Olayla ilgili olarak şüpheli araç ve iki teröristin yakalanması için çalışmalar sürüyor.