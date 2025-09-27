Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıt ve LPG satışlarında önemli karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun geçen haftaki toplantısında akaryakıt ve LPG sektörlerinde uygulanacak promosyonlara yönelik olarak önemli bir karara imza atıldı.EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.Bu kararla birlikte tüketicilerin akaryakıtlara ilişkin kampanyalara erişimi aynen korunurken ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilecek diğer finansal kampanyalardan da yararlanabilmelerine olanak sağlanmış olacak.Günümüzde dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte ülkemizde ve dünyada ödeme sistemlerinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Nakit ve kredi kartı ile yapılan ödemelerin yanına mobil uygulamalar başta olmak üzere yeni nesil ödeme sistemlerini görmek mümkün hale geldi. Söz konusu değişiklikler akaryakıt ve LPG satışlarında da yerini aldı. Yaşanan bu değişikliklerin tüketici lehine önemli avantajları da beraberinde getirdiği görülüyor.Bu avantajları tüketici lehine maksimize etmek amacıyla promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapılmasına yönelik geçtiğimiz aylarda bir çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine yönelik kampanyalarda düzenlenebilmesi değerlendirmeye alındı.Bu çalışmalar neticesinde finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile, tüketici lehine finansal faydalar sağlamasına yönelik farklı seçeneklerin de sunulmasının serbest bırakılmasına karar verilirken, tarafların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesine olanak sağlanması amacıyla kararın önümüzdeki yılın Nisan ayı itibariyle yürürlükte olması uygun görüldü.