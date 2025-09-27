Petrol akışı yeniden başladı! Bakan Bayraktar açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrolun ihraç edilmeye başlandığı duyuruldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, '6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır.' ifadelerini kullandı.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.