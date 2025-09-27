Petrol akışı yeniden başladı! Bakan Bayraktar açıkladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, petrol akışına ilişkin açıklamada bulundu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrolun ihraç edilmeye başlandığı duyuruldu.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.
Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, '6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır.' ifadelerini kullandı.
IRAK BAŞBAKANI DUYURMUŞTU
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.