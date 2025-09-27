Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş 27 Eylül Cumartesi günü de devam ediyor. Altın güne yine rekorla başladı. Altın alım-satımı yapmak isteyenler, "Bugün altın kaç TL?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Eylül 2025 altın fiyatları...

Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. 5 bin TL bandını aşan altın ise rekorlara doymuyor. Altın 27 Eylül Cumartesi gününü 5.025,55₺ ile açtı. Zirveye oynayan altındaki yükseliş devam ederken vatandaşlar da 'Gram altın , çeyrek altın ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Eylül 2025 altın fiyatları...Gram altın alış: 5.024,76₺Gram altın satış: 5.025,55₺Çeyrek altın alış: 8.404,00₺Çeyrek altın satış: 8.478,00₺Yarım altın alış: 16.809,00₺Yarım altın satış: 16.967,00₺Tam altın alış: 33.515,00₺Tam altın satış: 33.804,00₺Cumhuriyet altını alış: 34.284,00₺Cumhuriyet altını satış: 34.802,00₺Ata altın alış: 34.391,00₺Ata altın satış: 34.711,00₺