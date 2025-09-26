Trump Beyaz Saray'da açıkladı! Batı Şeria ilhak edilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ifade eden Trump, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter." dedi. Öte yandan Trump, "Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey." açıklamasında da bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğinin altını çizerek, birçok konuda yaptıkları görüşmede mesafe katettiklerini belirtti.ABD Başkanı, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.Trump, "Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey." dedi.Trump, ayrıca bugün Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.Öte yandan Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına izin vermeyeceğini belirtti.Trump yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter." ifadelerini kullandı.